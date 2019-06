Kenya : Stanbic Bank annonce des prêts pour un montant de 195 millions de dollars, destinés à des entrepreneuses

(Agence Ecofin) - La banque kényane Stanbic Bank annonce qu’elle mettra à la disposition des femmes chefs d’entreprises et porteuses de projets viables, un financement de 20 milliards de shillings (195,8 millions $), dans le cadre de l’initiative « Dare to Aspire Dare to Achieve » qu’elle a lancée. Le montant du prêt à accorder variera en fonction du secteur d’activité de l’entreprise.

Les fonds qui seront disponibles, à partir de 2020, permettront aux entrepreneuses de développer leurs activités, a déclaré, à des médias locaux, Charles Mudiwa, directeur général de Stanbic Bank.

A travers cette initiative, Stanbic Bank espère accroître à 15 % son portefeuille de prêts destinés aux femmes, d’ici 2020. Selon des responsables de la banque, les entrepreneuses détiennent la majorité des petites et moyennes entreprises au Kenya.

Chamberline MOKO