Covid-19 : la Beac devrait baisser ses taux d’intérêt pour faciliter l’accès au marché monétaire (Banques du Cameroun)

(Agence Ecofin) - « La Beac devrait renoncer temporairement à la décision de réduction des liquidités dans le système bancaire, qui a été prise par le Comité du marché monétaire lors de la session de février 2020, et envisager plutôt de faciliter l’accès des banques au marché monétaire par la baisse de ses taux d’intérêt et l’augmentation des plafonds de refinancement en cas de pression de liquidités ».

Voilà les propositions que l’Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun (Apeccam) fait à la banque centrale des pays de la Cemac, dans un communiqué signé le 20 mars 2020. Pour l’Apeccam, ces mesures permettront aux établissements de crédit de la Cemac « d’anticiper sur les difficultés de nos économies ».

La réponse de la Beac à la crise du coronavirus devrait être connue à l’issue de la première session ordinaire du Comité de politique monétaire de l’année. Initialement prévue le 25 mars prochain à Douala, la rencontre a été reportée sine die « afin de respecter les mesures sanitaires préconisées par les différents gouvernements de la Cemac, en prévention à d’éventuelles contaminations », indique un communiqué de la Beac. Selon nos informations, cette réunion devrait finalement se tenir par vidéoconférence.

Pour rappel, dans le cadre de cette croisade contre le coronavirus, le regroupement des banquiers du Cameroun a recommandé à ses membres la poursuite du financement des entreprises, notamment des PME et PMI ; la renégociation des échéanciers de remboursements des dettes des entreprises ; le report pur et simple du paiement des crédits pour une période ne dépassant pas un an ; la suppression des pénalités et coûts de reports d’échéances et de crédits des entreprises.

