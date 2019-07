La Fintech singapourienne CredoLab annonce l’expansion de ses activités en Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - CredoLab, une société de technologie financière basée à Singapour et qui propose des solutions de notation de crédit aux banques et institutions financières, annonce l’expansion de ses activités sur le marché de l’Afrique subsaharienne, au cours des prochaines années.

« Nous avons commencé en Afrique du Sud et allons bientôt nous lancer au Ghana. Nous envisageons de cibler le Nigeria et le Kenya au début de 2020. Notre entrée dans la région a été marquée par des engagements et des partenariats avec de nouveaux clients », a déclaré Peter Barcak (photo, centre), directeur général de CredoLab

A travers son expansion, la Fintech singapourienne espère améliorer l’inclusion financière sur le continent où 76 % de la population ne bénéficient pas des solutions bancaires de base. CredoLab souhaite également proposer à sa clientèle des applications qui étudient des données comportementales et évaluent la solvabilité des utilisateurs.

Chamberline Moko