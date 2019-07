AHL Venture Partners et DOB Equity signalés dans un projet agricole au Kenya

(Agence Ecofin) - DOB Equity, une société néerlandaise d’investissement qui cible des entreprises à fort potentiel de croissance en Afrique de l’Est, a co-investi avec AHL Ventures Partners dans le capital de la société agricole kenyane Crop Nutrition Laboratory Services (Cropnuts).

L’investissement réalisé permettra à Cropnuts d’accroître la productivité agricole tout en réduisant les coûts des intrants d’environ 500 000 agriculteurs d’ici 2023.

Cette firme kenyane a développé une plateforme d’analyse de la qualité des sols, de l’eau et des cultures destinée aux agriculteurs de moyenne et grande échelle ainsi qu’à des instituts de recherche et des ONG.

« Nous avons une trajectoire de croissance ambitieuse et nous sommes impatients de travailler avec des partenaires tels que DOB Equity et AHL Venture Partners, qui comprennent ce qu'il faut pour développer l'activité et pénétrer de nouveaux marchés », a déclaré Jeremy Cordingley, fondateur et directeur général de Cropnuts.

La société d’investissement AHL Ventures Partners qui oriente ses opérations en Afrique subsaharienne a déjà investi dans plus de 35 sociétés basées dans 25 pays africains. En s’associant au néerlandais DOB Equity au Kenya, les deux partenaires ont ciblé le secteur agricole qui contribue à plus de 26 % au PIB du pays et qui emploie environ 40 % de la population kenyane.

Chamberline Moko