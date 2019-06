La fondation du groupe bancaire KCB recevra 98 millions $ de MasterCard pour soutenir des entrepreneurs au Kenya

(Agence Ecofin) - KCB Foundation, la branche d’investissement social du groupe bancaire kényan Kenya Commercial Bank (KCB) Group, obtiendra un apport financier de 10 milliards de shillings (environ 98,1 millions $) de la MasterCard Foundation. Ces ressources seront injectées dans le programme 2jiajiri qui offre des formations et accompagne des entrepreneurs dans la création et le développement de leurs entreprises.

Ce financement est accordé dans le cadre de l’initiative Young Africa Works in Kenya, lancée par la MasterCard Foundation, en partenariat avec le gouvernement kényan.

L’objectif affiché est de faciliter l’accès à un travail décent à près de 5 millions de jeunes kényans, au cours des cinq prochaines années, via la mise en place de formations dans les domaines de la nutrition, de la santé et dans le secteur manufacturier. Ces offres de formation seront déployées dans des institutions et organismes, à travers le pays.

Kenya Commercial Bank rejoint dans ce programme sa concurrente directe sur le marché kényan, à savoir Equity Group, qui est aussi partenaire du projet.

Chamberline MOKO