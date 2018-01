La Caisse de Dépôts et Consignations du Sénégal veut apprendre de l'expérience marocaine pour mieux financer les PMEs sénégalaises

(Agence Ecofin) - La Caisse des Marchés Publics (CDMP SA), une institution filiale de la Caisse sénégalaise de Dépôts et Consignations, a signé une convention de partenariat stratégique avec Finéa, une structure affiliée à la Caisse de Dépôts et de Gestion du Maroc, en vue d'effectuer ensemble, un certain nombre d'activités.

L'accord devrait permettre à la Caisse de Dépôts et Consignation du Sénégal, d'apprendre de l’expertise accumulée et développée par Finéa dans l’accompagnement des petites et très petites entreprises, pour ce qui est notamment de l’accès au financement de leurs activités et à la commande publique. In fine, il s'agira surtout de générer un volume d'activités au profit CDMP SA.

Cette nouvelle convention spécifique s’inscrit dans un cadre d’une collaboration plus globale entre la CDG et la Caisse Sénégalaise. Elle porte principalement sur les domaines de la prévoyance sociale, les systèmes de retraite, de l'ingénierie civile, du financement des Petites et Moyennes Entreprises, des méthodes et outils de gestion, de la gestion financière des fonds et de la formation, apprend-on de médias marocains.

Si l'entité sénégalaise dirigée par Thierno Seydou Niane (photo), se donne une occasion d'acquérir de la connaissance et du savoir-faire, la structure marocaine, elle, poursuit progressivement mais sûrement, avec son plan visant à se déployer en Afrique subsaharienne. Dans le cadre d'un événement intitulé «Programme International CDG pour l’Afrique» et qui s'est déroulé du 12 au 15 septembre 2017 au Maroc, l'institution a eu une occasion de promouvoir son modèle économique auprès d’acteurs économiques et financiers africains.

Depuis lors, des accords ont été signés avec deux institutions analogues de la sous-région. Le premier, annoncé le 21 septembre, s'est fait avec la Caisse de Dépôts et de Développement de la République Islamique de Mauritanie et l'autre, juste avant la fin de l'année (28 décembre), avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger.

Idriss Linge