Côte d’Ivoire : 3 accords d’un montant de 32,5 millions € signés dans le cadre de l’initiative Choose Africa

(Agence Ecofin) - Proparco, la filiale de l'Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé et la Côte d’Ivoire ont procédé samedi 21 décembre 2019, à la signature de 3 accords de financement d’une valeur de 32,5 millions €.

Le premier accord signé avec la Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) est estimé à 15 millions €. Il portera sur un projet pilote qui permettra le développement d’une offre de garantie sur des opérations de court terme de Trade Finance.

Evalués respectivement à 10 millions € et 7,5 millions €, les deux derniers accords signés avec la SGCI et la banque NSIA, entrent dans le cadre du projet SUNREF qui permet aux entreprises de lutter contre le dérèglement du changement climatique.

Lancée en mars 2019 par le gouvernement français pour un coût total de 2,5 milliards €, l’initiative Choose Africa est destinée au financement et à l’accompagnement des start-up, TPE et PME africaines.

A ce jour, la somme de 1 milliard € a été engagée pour financer les start-up, TPE et PME africaines, dont plus du tiers, 370 millions €, en Afrique de l’Ouest et environ 100 millions € en Côte d’Ivoire.

