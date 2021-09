Comment l’IA peut lutter contre l’évasion fiscale, selon le DG de Mint Group

(Agence Ecofin) - De plus en plus, l’Intelligence artificielle s’impose comme une option intéressante pour améliorer le rendement dans divers secteurs. Alors qu’on assiste depuis quelques années à une baisse des recettes fiscales, cette technologie peut représenter un moyen d’inverser la tendance.

Les autorités fiscales du monde entier, dont plusieurs d’Afrique, peuvent utiliser l’Intelligence artificielle (IA) pour améliorer la collecte des recettes fiscales. C’est du moins ce que suggère Dennis Lupambo, directeur général (DG) de Mint Group, un cabinet sud-africain de conseil et de fourniture de solutions innovantes en informatique.

Selon M. Lupambo, l’Etat peut s’inspirer des plateformes de données clients que les entreprises utilisent, afin de mettre en place un système de collecte des données des contribuables destiné notamment à la lutte contre l'évasion fiscale. L’IA pourrait, apprend-on, réduire la nécessité de lourds audits et favoriser la détection des anomalies en termes de revenus déclarés et d’actifs non déclarés.

« En exploitant ces sources d'informations et en les combinant avec la puissance de l'IA et de l'apprentissage automatique, l'administration fiscale sera en mesure de segmenter et de prédire les contribuables sur lesquels enquêter », explique-t-il, évoquant par exemple l’utilisation des données sur les véhicules immatriculés ou sur les déclarations de biens immobiliers.

Pour rappel, une étude menée par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) indique que l'amélioration de la gouvernance et de l'efficacité fiscales pourrait générer jusqu'à 110 milliards de dollars de nouvelles recettes fiscales entre 2020 et 2025. C’est une manne financière que les Etats qui s’en donnent les moyens peuvent donc récupérer.

Notons que la semaine dernière, l’ONU a appelé à un moratoire en ce qui concerne l’IA et les technologies d’apprentissage automatique à cause des dérives qu’elles engendrent.

Lire aussi :

20/09/2021 – Face aux dérives, l’ONU appelle à un moratoire sur l’utilisation de l’IA