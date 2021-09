(Agence Ecofin) - La finance verte est encore à une étape embryonnaire sur le continent. Elle rencontre encore des barrières et des réticences auprès des prêteurs traditionnels qui ont parfois besoin de garanties, comme celles allouées par AGF à la Co-operative Bank au Kenya pour débloquer les financements.

La banque kényane, Co-operative Bank, a signé le mercredi 22 septembre, un accord de garantie de portefeuille de prêt de 6,7 millions $ avec le Fonds africain de garantie (AGF) pour accroître le financement des transactions vertes au Kenya. La Banque renforcera ainsi son engagement à financer les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) opérant dans le secteur des énergies renouvelables.

@AGF_Group and @Coopbankenya have signed a Loan Portfolio Guarantee agreement amounting to USD 7.5 million to increase #greenfinance in #Kenya

?Click link to read full statement https://t.co/aiuzy7JEkC #partnerships #smefinance #greenfinancing #greeneconomy #climateactionnow pic.twitter.com/yMDKD0ejgQ