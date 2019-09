L’égyptien SODIC envisage d’acquérir 10 % de parts dans le capital de la société immobilière Heliopolis Housing

(Agence Ecofin) - Sixth of October Development and Investment Co (SODIC), une société immobilière égyptienne cotée sur l’Egyptian Exchange, la principale place boursière du pays, envisage d’acquérir une participation minoritaire de 10 % dans le capital de l’entreprise publique égyptienne Heliopolis Company for Housing and Development (HELI).

« Nous sommes intéressés et nous verrons si les conditions de l’offre nous sont favorables et si nous gagnerons de la valeur grâce à notre présence à cet endroit », a déclaré Magued Sherif, directeur de la SODIC.

Le gouvernement égyptien avait annoncé, en juin dernier, son intention de céder 10 % de ses parts détenues dans le capital de la société immobilière HELI d’ici la fin de l’année 2019.

La proposition du promoteur immobilier SODIC sera examinée par le conseil d’administration de Heliopolis Housing. Rappelons que le gouvernement détient indirectement (via la société publique Holding Company for Construction and Development), une participation de 72,2 % dans le capital de la société immobilière HELI.

Chamberline Moko