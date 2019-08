Palladium veut lancer un fonds de 40 millions $ dédié au financement des PME d’Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - La société de conseil et de gestion Palladium veut lancer un fonds d’investissement de 40 millions $ dédié au financement des Petites et moyennes entreprises (PME) d’Afrique subsaharienne. Dénommé Palladium Impact Fund I, le fonds ciblera des agro-industries ainsi que des entreprises évoluant dans le secteur des énergies avec des investissements compris entre 250 000 $ et 2 millions $.

Dans sa stratégie, Palladium Impact Fund I prévoit d’accorder la priorité aux entreprises implantées dans des zones rurales et gérées par des femmes entrepreneures. « Les femmes exercent la majorité des activités agricoles et possèdent un tiers des entreprises existantes sur le continent », déclare Andrew Tillery (photo), chef du département Impact Investments chez Palladium.

Dans le cadre de cette initiative, Palladium est entrée en contact avec des fonds de pension, des investisseurs institutionnels et providentiels pour mobiliser les 40 millions $ de ressources financières qui seront injectés dans le capital du Palladium Impact Fund I.

En 2018, Thameur Hemdane, co-président d’une association de promotion de la finance participative (Financement participatif Afrique et Méditerranée), indiquait que l’Afrique compte 44 millions de PME formelles, avec 70 % d’entre elles qui manquent de financements à long terme et 80 % qui n’ont pas accès au crédit bancaire.

Chamberline Moko