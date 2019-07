La SFI va contribuer à hauteur de 9 millions $ à un projet de construction d’un hôtel en Zambie

(Agence Ecofin) - La Société Financière Internationale (SFI) est annoncée dans le secteur hôtelier en Zambie. L’institution en charge du secteur privé dans les pays émergents va contribuer, à hauteur de 9 millions $, à un projet de construction et d’exploitation d’un hôtel. Le coût total de ce projet est estimé à 30 millions $.

Protea Hotels Zambia, l’un des plus grands groupes hôteliers du pays, est le bénéficiaire de ces ressources financières, en tant que porteur du projet. Les services d’investissement et de conseil de la SFI contribueront « à la construction d’infrastructures d’affaires pour les investisseurs et serviront également à intégrer la chaîne de valeur hôtelière en Zambie », a commenté Kevin Njiraini, directeur de la SFI pour l’Afrique australe.

Le groupe hôtelier Protea Hotels Zambia, filiale du conglomérat diversifié Union Gold Zambia, possède et exploite huit hôtels avec un total de 612 chambres en Zambie. Le pays a accueilli plus d’un million de touristes en 2017.

Depuis le début de ses opérations en Zambie, la SFI estime ses investissements dans des secteurs tels que la transformation, les services financiers, l’hôtellerie et l’agriculture à 100 millions $.

Chamberline MOKO