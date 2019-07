Maroc : 2018 aura été une année difficile pour les sociétés de bourse actives sur la Bourse de Casablanca

(Agence Ecofin) - Les sociétés de bourses opérant au Maroc ont connu une année 2018 plutôt difficile, selon des données rapportées par le journal local L'Economiste. Le résultat net cumulé de ces entreprises s'est soldé par une perte globale de 13 millions de dirhams (1,3 million $).

Malgré les réformes successives, la Bourse de Casablanca peine à attirer de nouvelles valeurs et les transactions quotidiennes sont assez faibles.

L'hypothèse la plus forte, pour justifier cette situation, est que cette atonie du marché par rapport à son potentiel, a entraîné une guerre des tarifs, qui a tiré les marges vers le bas, du fait des charges et autres dépenses restées constantes. En plus de la réglementation qui pousse au respect des meilleurs standards, des observateurs estiment qu'on est proche d'une vague de consolidations dans le secteur.

L'année 2019 n'a pas démarré sous de meilleurs auspices. Le rapport sur le profil des investisseurs de la Bourse de Casablanca, pour le premier trimestre, renseigne que les volumes d'activités ont atteint les 5 milliards de dirhams au terme des trois mois s'achevant fin mars 2019.

Ils sont cependant en baisse de 44,6 % comparés à ceux de la même période en 2018. Pareillement, les ordres passés sur ce marché ont aussi reculé de 45,8 %.

On peut dès lors comprendre tout l'engouement qu'il y a eu autour de la récente offre publique de ventes des parts du gouvernement dans le capital de Maroc Télécom. Des honoraires de l’ordre de 82 millions de Dirhams auraient été distribués aux arrangeurs et au syndicat de placement. La situation est à suivre car plusieurs acteurs pourraient ne pas survivre si ce vent contraire se poursuivait.

Idriss Linge