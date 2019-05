Maurice : le prestataire de services Axis et la société de conseil Innpact lancent une société de gestion de fonds axée sur l’Afrique

(Agence Ecofin) - La firme Axis qui fournit des services diversifiés à des institutions financières, des investisseurs et des entreprises s’est associée à la société Innpact qui offre des conseils en investissement pour lancer le Mauritius Impact Finance Gateway to Africa (MIFGA).

Il s’agit d’une joint-venture basée à Maurice et qui se chargera de gérer, pour le compte de gestionnaires d’actifs, des fonds d’investissement ciblant l’Afrique. La structure a déjà obtenu les approbations réglementaires des autorités du pays, notamment de la Commission des services financiers de Maurice.

« MIFGA est conçue pour héberger des fonds d’investissement à impact, en particulier pour les nouveaux gestionnaires de placements. Il offre une gamme complète de services financiers pour la structuration, l’administration et la gestion de véhicules d’investissement. La plateforme est également ouverte aux gestionnaires de fonds existants souhaitant créer leur prochain fonds », a déclaré Adnan Razzak, chef du service des fonds et des investissements chez Axis.

La structure qui est mise en place bénéficiera de près de 10 années d’expérience de la firme Innpact dans la gestion de véhicules et dans la fourniture de services de gestion de portefeuille et de risque. La firme Axis, quant à elle, mettra à contribution ses services juridiques, de comptabilité et de gestion de fonds au profit de MIFGA.

Chamberline Moko