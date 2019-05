La société de paiement en ligne XPay lève 250 000 $ pour renforcer son équipe et ses activités en Egypte

(Agence Ecofin) - XPay, une société de paiement électronique basée en Egypte, a mobilisé 250 000 $ de financements auprès de deux investisseurs institutionnels. La ressource sera employée pour renforcer l’équipe de l’entreprise et financer son développement en Egypte.

Cette initiative fait suite à un premier financement levé par la firme auprès de la société d’investissement égyptienne EFG EV Fintech.

La start-up qui compte plus de 18 000 abonnés sur sa plateforme, espère atteindre 200 000 utilisateurs d’ici décembre 2019. « XPay qui facilite la gestion des transactions, le paiement d'abonnements et de factures, recrutera des personnes qui partagent sa vision qui est celle de créer des solutions technologiques pour offrir des facilités de paiement aux populations », a déclaré Mohamed Abdel Mottaleb (photo), fondateur et directeur général de la start-up.

En 2018, les start-up africaines ont levé 1,163 milliard $ de fonds, en hausse de 108 % par rapport à 2017. Ces financements ont bénéficié à 146 start-up contre 128 en 2017, souligne le rapport annuel publié par la société de capital-risque Partech Africa.

Chamberline MOKO