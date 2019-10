L'Egypte ouvre davantage son marché obligataire local aux investisseurs étrangers grâce au partenariat avec Euroclear

(Agence Ecofin) - L'Egypte a signé un accord avec Euroclear, la plus grande maison de règlement-livraison de titres et de compensation d'Europe. L'engagement des deux parties reliera les outils d'émission de dette en monnaie locale du gouvernement égyptien à Euroclear, via un dépositaire central de titres qui sera établi en Egypte par son gouvernement. Cela rendra la dette intérieure égyptienne accessible à un plus grand nombre d'investisseurs étrangers.

« Cet accord permettra au marché de maintenir un volume important de liquidités et entraînera une baisse du coût de l'emprunt ; ce qui se traduira par une baisse des rendements sur la dette et une augmentation de la liquidité des actifs locaux », a déclaré Mohamed Maait (photo, à droite), le ministre égyptien des Finances, selon le communiqué de cette administration, rapporté par Reuters.

L'engagement avec Euroclear devrait aussi donner plus de poids à la dette intérieure égyptienne, car les procédures auprès de cette société de compensation exigent un degré élevé de transparence ainsi que des précisions sur la taille et la structure de la dette à émettre, entre autres critères. L'Egypte a beaucoup emprunté sur le marché international des capitaux au cours de son programme triennal avec le FMI débuté fin 2016. Les analystes lui prédisent donc un calendrier de remboursement difficile.

Idriss Linge