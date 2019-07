Ouganda : le fournisseur de glaces industrielles Ice Industries reçoit un investissement du gestionnaire de fonds XSML

(Agence Ecofin) - XSML (eXtra Small Medium Large), un gestionnaire de fonds qui opère depuis 2008 sur les marchés d’Afrique centrale et de l’Est annonce la réalisation d’un investissement au sein d’Ice Industries, fournisseur de glaces industrielles destinées principalement au secteur hôtelier et à l’industrie de la pêche en Ouganda.

La transaction a été réalisée via African Rivers Fund, un fonds d’investissement géré par XSML et qui dans sa stratégie, cible de petites entreprises en phase de croissance avec des investissements atteignant 5 millions $. La firme Ice Industries qui est gérée par l’homme d’affaires ougandais, Norman Batuma, utilisera ces ressources pour doubler sa capacité de production de glaces et également pour acquérir des camions frigorifiques dédiés au transport et à la conservation de produits frais.

Avec ce nouvel investissement, African Rivers Fund a presqu’entièrement investi les ressources d’un montant total de 50 millions $ que ce fonds avait mobilisé auprès d’investisseurs internationaux en février 2016. Ces financements ont été engagés dans de nombreux projets en RDC, en Ouganda et au Congo-Brazzaville.

Chamberline Moko