Le groupe sud-africain de services financiers Alexander Forbes va quitter le marché ougandais

(Agence Ecofin) - Le groupe sud-africain de services financiers Alexander Forbes a annoncé, dans un communiqué publié le 20 mai, qu’il allait quitter le marché ougandais dans le cadre d’un recentrage sur son marché domestique.

«Le réexamen de nos activités en dehors de l'Afrique du Sud entraînera la sortie du groupe de marchés de taille réduite tels que l'Ouganda.», a indiqué Alexander Forbes dans son communiqué. «Le groupe s'est engagé à sortir de l'Ouganda de manière ordonnée et maintiendra un minimum de services et de conseil pour ses clients.», a-t-il ajouté.

Outre l’Afrique du Sud, Alexander Forbes opère dans les domaines de l’assurance, de la gestion des fonds de pension et du capital-investissement dans six pays du continent, en l’occurrence la Namibie, le Botswana, la Zambie, le Nigeria, l’Ouganda et le Zimbabwe. Mais ces six pays ne représentent, réunis, que 7% des revenus du groupe. Alexander Forbes Uganda, qui cumule les pertes depuis trois ans, est l’une des filiales les moins performantes du groupe.

Pour rappel, Alexander Forbes avait annoncé fin mars dernier qu’il allait céder son activité assurance pour se recentrer sur la gestion de fortune et des fonds de pension. Cette décision qui entre dans le cadre d’une réorganisation stratégique du groupe, intervient quatre mois après la nomination de Dawie de Villiers au poste de directeur général, en remplacement d’Andrew Darfoor.

De Villiers a élaboré une nouvelle stratégie basée sur la réorganisation peu capitalistique afin de tirer parti de la position de leader du groupe sur le marché de la gestion des fonds de pension en Afrique du Sud.

