Ghana: Kudigo, une start-up orientée dans le secteur de la grande distribution lève 450 000 $ pour financer de nouveaux produits  

(Agence Ecofin) - Kudigo, une start-up orientée dans le secteur de la grande distribution au Ghana a clôturé son premier cycle de financement de 450 000 $ auprès de Founders Factory Africa, une société de capital-risque basée en Afrique du Sud. Trois autres investisseurs dont les identités n’ont pas été dévoilées ont participé à cette opération.

Les financements obtenus, permettront à l’entreprise fondée en 2017, de développer de nouveaux produits et solutions de financement afin d’ accroître le nombre d’entreprises présentes sur sa plateforme. « Après avoir clôturé avec succès ce premier cycle d'investissement, nous souhaitons atteindre notre objectif d’intégrer près de 5 000 entreprises sur notre plateforme d’ici la fin d'année 2019 », a déclaré Kingsley Abrokwah, directeur général et cofondateur de Kudigo.

Selon le cabinet de conseil en stratégie A.T Kearney, le Ghana représente un marché prometteur pour des investissements dans le secteur de la grande distribution et du commerce. Toutefois, le pays a encore des défis à surmonter pour rattraper des Etats d’Afrique du Nord tels que le Maroc, l’Algérie, qui en 2017, étaient les premiers marchés africains en termes de développement du secteur du commerce et de la distribution.

