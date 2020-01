Amethis Finance en voie d’acquérir 30 % de parts dans la chaîne de supermarchés kényane Naivas Limited

(Agence Ecofin) - Amethis Finance veut acquérir une participation minoritaire de 30 % dans le capital de la chaîne de supermarchés kényane Naivas Limited. Le gestionnaire de fonds d’investissement dédiés au continent africain a initié le processus de prise de participation et attend l’approbation des autorités réglementaires du Kenya.

La transaction a été exécutée via le deuxième fonds d’investissement d’Amethis. Le véhicule Amethis Fund II soutient en capital des entreprises africaines de taille moyenne avec des portefeuilles allant de 10 à 40 millions d’euros. Naivas qui compte une soixantaine de magasins à travers le Kenya, projette d’agrandir son réseau de supermarchés et de professionnaliser ses activités.

« Alors que nous entamons notre prochaine phase de croissance, avoir un investisseur expérimenté renforcera davantage l'entreprise. Amethis a une solide expérience en matière d'investissement en Afrique, y compris au Kenya ; ce qui ajoutera de la valeur à nos opérations », a déclaré David Kimani, directeur général de Naivas.

Au Kenya, Amethis Finance est présent dans le secteur bancaire, alimentaire et dans le domaine de l’impression et du packaging. La firme fondée en partenariat avec le groupe Edmond de Rothschild dispose d’une capacité d’investissement de plus de 725 millions d’euros.

Chamberline Moko