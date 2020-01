La fintech Flutterwave lève 35 millions $ pour renforcer son activité en Afrique et diversifier ses services

(Agence Ecofin) - La fintech Flutterwave a réalisé une nouvelle levée de fonds d’un montant de 35 millions $. Cette ressource sera employée pour renforcer l’activité de paiement de la firme dans ses principaux marchés africains.

Les dirigeants de Flutterwave prévoient également d’agrandir leur équipe de travail, d’investir dans la technologie mais surtout de développer de nouveaux services autour des solutions de paiement.

« Nous ne voulons pas seulement être une entreprise de technologie de paiement, nous avons une expertise dans le secteur de l’éducation, des voyages, des jeux, du commerce électronique. Notre entreprise va au-delà des paiements », a commenté Olugbenga Agboola, CEO de Flutterwave.

Dans l’optique de renforcer ses opérations de paiement en Afrique et au-delà, la fintech fondée en 2016 et basée à San Francisco, aux Etats-Unis, s’est associée à Worldpay FIS, une entreprise américaine spécialisée dans la fourniture de services financiers. Worldpay FIS a d’ailleurs participé à la ronde de 35 millions $ aux côtés d’autres investisseurs et actionnaires de la firme, notamment Greycroft & eVentures, CRE Venture Capital, VISA et Green Visor Capital.

Cette récente opération porte à 55 millions $, le montant levé par la fintech à cette date. Au cours de l’année 2019, Flutterwave a traité 107 millions de transactions d'une valeur de 5,4 milliards $, selon des données de l'entreprise.

En dehors du Nigeria, la fintech opère dans une quinzaine de pays en Afrique subsaharienne.

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/investissement/1810-60978-la-fintech-nigeriane-flutterwave-leve-10-millions-pour-financer-son-expansion-dans-15-pays-africains