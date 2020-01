La société de capital-investissement Janngo lance un fonds de 66,5 millions $ dédié au financement de start-up en Afrique

(Agence Ecofin) - Janngo, une firme de capital-investissement basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, annonce le lancement d’un fonds de 66,5 millions $ dédié au financement de start-up en Afrique. Dénommé Janngo Capital Startup Fund, le fonds ciblera au moins 50 % d’entreprises technologiques fondées ou cofondées par des femmes entrepreneures.

La stratégie d’investissement de Janngo consistera à appuyer en capital des entreprises en phase de démarrage ou en pleine croissance, dotées de modèles commerciaux éprouvés et qui génèrent des retours financiers et sociaux conséquents. Les financements à allouer oscilleront « entre 50 000 et 5 millions d’euros », explique Fatoumata BA (photo), présidente de Janngo.

En consacrant à travers ce fonds une part importante de ses ressources aux entreprises dirigées par des femmes, Janngo ambitionne d’accompagner les Africaines « considérées comme les plus entreprenantes du monde, mais qui font face à un déficit de financement de l’ordre de 42 milliards $ », selon des études du cabinet Roland Berger.

Dans le cadre de la mise sur pied de ce nouveau fonds, Janngo a reçu l’appui financier de la Banque européenne d’investissement (BEI). L’institution financière y a engagé 15 millions d’euros pour soutenir cette initiative.

Chamberline Moko