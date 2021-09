Shelter Afrique rembourse plus tôt que prévu 186 millions $ de dette commerciale

(Agence Ecofin) - Shelter Afrique avait négocié et obtenu en 2018, une nouvelle échéance de remboursement de sa dette commerciale contractée auprès de 8 institutions financières. La dette désormais épongée, elle envisage de retourner sur le marché des capitaux pour obtenir de nouvelles ressources.

Shelter Afrique a remboursé trois années plus tôt que prévu, l’intégralité de sa dette commerciale contractée auprès de 8 institutions financières parmi lesquelles deux banques commerciales et six institutions de financement du développement. De sources médiatiques, l’on apprend que l’institution panafricaine de financement et de développement du logement affirme avoir réglé le prêt (capital et intérêts) de 186 millions $ à ses créanciers.

Elle avait signé en 2018 un accord de restructuration de sa dette envers les huit institutions financières que sont : la Banque africaine de développement (BAD), l’Agence française de développement (AFD), Commercial Bank of Africa (CBA), la Banque européenne d’investissement (BEI), la KfW, la Ghana International Bank (GHIB), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et l’Islamic Corporation for Development. Une nouvelle échéance de remboursement a été négociée s’étalant sur cinq années, à partir de juin 2019.

« Malgré l'accord de restructuration de la dette nous donnant une fenêtre pour rembourser intégralement le prêt, d'ici juin 2024, nous avons remboursé avec succès tous les prêts à fin juin 2021. Cela a été possible grâce aux nouvelles structures que nous avons mises en place pour traiter les créances irrécouvrables et effectuer des recouvrements de prêts dans le cadre de notre plan de redressement », a déclaré Andrew Chimphondah, directeur général du groupe Shelter Afrique.

L’institution affirme également avoir remboursé une obligation émise à la Bourse de Nairobi entre 2013 et 2018. Elle envisage à présent de mobiliser de nouveaux financements en émettant des obligations.

« Nous avons maintenant l'intention de mobiliser l'équivalent en monnaie locale de 500 millions $ au Nigeria et en Afrique de l'Est, ainsi que 250 millions $ dans des pays francophones en Afrique. Ces fonds permettront de financer notre pipeline de projets d'un milliard $ que nous développons actuellement », a déclaré M. Chimphondah.

Outre les obligations, Shelter Afrique réfléchit à lever un financement supplémentaire auprès de ses actionnaires. « Au cours des derniers mois, nous avons levé un montant important auprès de nos actionnaires actuels, et nous avons décidé d'ouvrir un nouveau groupe d'actionnaires de classe C pour les entités non africaines, afin d'élargir notre actionnariat et les bases de ressources en capital », a ajouté le DG de l’institution.

Chamberline Moko