Chefaa, la plateforme égyptienne de distribution de médicaments veut étendre ses activités dans les pays du Golfe en 2020

(Agence Ecofin) - L’entreprise de distribution de médicaments à la demande, Chefaa annonce son expansion sur le marché local égyptien mais également dans les Etats arabes du Golfe. La plateforme veut s’installer dans près de 26 gouvernorats égyptiens d’ici la fin de l’année et prévoit de pénétrer le marché d’Arabie Saoudite et des Emirats arabes Unis au plus tard à la fin du premier trimestre 2020.

La start-up mise sur pied en 2017 par deux entrepreneurs égyptiens, Doaa Aref et Rasha Rady, a constitué un réseau avec près de 800 pharmacies et a exécuté près de 16 000 commandes de médicaments au cours du mois de juin 2019. Pour financer son expansion géographique, Chefaa a récemment levé des fonds auprès d’un groupe d’investisseurs dirigés par la société de capital-risque américaine 500 Start-up.

Une partie de ses ressources sera dédiée à la conception de nouveaux services et produits qui seront commercialisés sur sa plateforme. L’entreprise envisage de nouer des partenariats avec des compagnies d’assurance maladie pour renforcer ses activités dans l’industrie du médicament en Egypte.

