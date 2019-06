Le fonds d’investissement du sud-africain Naspers réalise son premier engagement dans une plateforme d’entretien domestique

(Agence Ecofin) - Naspers Foundry, le fonds d’investissement appartenant au groupe de presse sud-africain Naspers réalise son premier engagement dans le secteur de l’hygiène et de l’entretien en Afrique du Sud. Le fonds a investi 30 millions de Rands (2 millions $) au sein de SweepSouth, une plateforme qui met en relation des clients avec des agents d’entretien domestique fiables et formés.

SweepSouth qui a démarré ses activités en 2014, affirme avoir mis en contact près de 10 000 agents de nettoyage avec des particuliers en Afrique du Sud. L’entreprise technologique fondée par Aisha Pandor et Alen Ribic (photo) prévoit d’élargir ses offres de service domestique et de conquérir de nouveaux marchés en dehors de l’Afrique du Sud.

« Nous sommes ravis de l'investissement de Naspers Foundry dans SweepSouth et sommes convaincus que ce partenariat nous aidera à concrétiser notre vision d'expansion dans d'autres services à domicile et au-delà du marché sud-africain.», a commenté Aisha Pandor, cofondatrice de SweepSouth.

Dans son rapport publié en mai 2019 et intitulé : « Report on pay and working conditions for Domestic work in South Africa 2019 », la start-up SweepSouth fait savoir que le travail d’agent d’entretien est une profession liée au genre en Afrique du Sud. Sur près de 1 300 personnes interrogées lors de cette étude, 71 % sont des mères célibataires qui gagnent mensuellement un revenu compris entre 2 000 et 3 000 Rands et qui travaillent pendant 6 voire 7 heures de temps par jour.

Chamberline Moko