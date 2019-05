Le Sud-africain Cortex Group rachète la firme Tesla Water, spécialisée dans le traitement de l’eau

(Agence Ecofin) - Cortex Group Ltd, une société sud-africaine qui propose des solutions dans le secteur de l'intelligence artificielle, annonce la conclusion d’un accord portant sur le rachat de la société Tesla Water, spécialisée dans le traitement des eaux usées et la surveillance de la qualité de l’eau au profit des ménages et grands groupes industriels. Le montant de cette opération n’a pas été communiqué.

Cette acquisition permettra de renforcer le portefeuille d’entreprises du groupe Cortex, tout en diversifiant ses activités. « Nous avons comme ambition d’accélérer notre croissance. Cette acquisition nous permet d’explorer un secteur primordial, ceci en renforçant notre capacité à satisfaire aux besoins de nos clients », a fait savoir Jacques Ludik (photo), fondateur et directeur général de Cortex Group.

Opérant sur le marché sud-africain, Cortex Group est actuellement présent dans le secteur de la gestion d’actifs, de la santé, et de l’intelligence artificielle. Le groupe développe des solutions technologiques pour les entreprises présentes dans son portefeuille.

Chamberline Moko