Kenya : cinq banques commerciales annoncent le lancement d’un service de prêt via le mobile destiné aux micro, petites et moyennes entreprises

(Agence Ecofin) - La Banque centrale du Kenya et cinq banques commerciales annoncent le lancement d’un service de prêt via le mobile, destiné aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Le nouveau service dénommé Stawi est encore dans sa phase pilote. Il sera déployé par Commercial Bank of Africa Limited (CBA), Cooperative Bank of Kenya Limited, Diamond Trust Bank Kenya Limited (DTB), KCB Bank (Kenya) Limited et NIC Group PLC.

Lorsqu’il sera opérationnel, Stawi proposera des prêts sans garanties pour un montant compris entre 30 000 shillings kényans et 250 000 shillings kényans. Ces crédits seront assortis d’un taux d’intérêt annuel de 9 % avec des délais de remboursement se situant entre 1 et 12 mois.

« Jusqu'à présent, les prêts aux MPME ont été limités par le manque d'informations fiables permettant d'évaluer leur solvabilité. Ce service permettra aux micro-entreprises d’obtenir des financements pour poursuivre leurs activités », a commenté Patrick Njoroge (photo), gouverneur de la Banque centrale du Kenya.

A fin juillet 2018, l’encours global des crédits accordés au secteur privé par les banques commerciales kényanes a progressé de 4,3 %, selon les données de la Banque centrale. Dans son édition de janvier 2019, le rapport Market Perception Survey fait savoir que le maintien du taux directeur de la Banque centrale à 9 % ainsi que les incitations économiques pourraient favoriser une hausse de la demande du crédit de la part des entreprises du secteur privé.

Chamberline Moko