Nigeria : de janvier à juillet 2019, la Bourse de Lagos a suspendu le titre de 4 sociétés cotées

(Agence Ecofin) - La Nigerian Stock Exchange (NSE), la principale place boursière du Nigeria a suspendu entre janvier et fin juillet 2019, le titre de quatre sociétés cotées, dont une compagnie d’assurance (Great Nigeria Insurance Plc) et un établissement bancaire (Diamond Bank Plc), nous apprend un rapport intitulé « Capital Market Services » et récemment publié par la plateforme d’informations financières Proshare.

En ce qui concerne le groupe bancaire nigérian Diamond Bank, son titre a été suspendu en mars 2019 suite à l’initiation par le groupe Access Bank de la procédure visant à acquérir la totalité des actions de Diamond Bank et à fusionner les deux établissements bancaires. Cette opération de fusion-acquisition est toujours en cours et attend d’être finalisée.

Suite à une demande initiée volontairement par l’assureur Great Nigeria Insurance Plc, la NSE a procédé à la suspension du titre de cette société. La compagnie d’assurance indiquait en début d’année, que sa cotation sur la bourse n’avait pas été bénéfique pour ses actionnaires en raison du faible attrait de ses actions auprès d’investisseurs.

A côté de ces deux institutions financières, les actions de Newrest ASL Nigeria Plc, fournisseur de services de restauration et connexes ainsi que celles de l’entreprise First Aluminium Nigeria PLC ont également été suspendues sur la bourse de Lagos au cours de la période indiquée.

Chamberline Moko