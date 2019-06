La firme égyptienne de réservation de voyage Swvl lève 42 millions $ pour financer son expansion en Afrique

(Agence Ecofin) - La firme égyptienne Swvl qui développe une application de réservation de voyage par bus, a levé le montant de 42 millions $ auprès d’un consortium d’investisseurs institutionnels et égyptiens, rapporte le site Bloomberg.

Parmi ces investisseurs, l’on note la présence de la firme dubaïote de capital-risque, Beco Capital, la firme d’investissement Vostok New Ventures Ltd, basée en Suède et aux Bermudes ou encore l’Américain Endeavour Catalyst.

La start-up qui évolue dans le secteur des transports en commun, va financer son expansion sur le continent. Mostafa Kandil, l’un des co-fondateurs de l’entreprise égyptienne explicite l’opération. « L’idée, c’est d’être présent dans deux ou trois villes africaines d’ici la fin de l’année 2019. Le Nigéria est probablement le prochain marché », a-t-il confié.

Cette initiative de levée de fonds vient renforcer la concurrence dans le marché des transports en Afrique, dominée par des firmes telles que l’Américain Uber qui a récemment racheté son concurrent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Careem, ou encore la société de transport estonienne Taxify, qui a des projets d’expansion en Afrique de l’Est.

Chamberline Moko