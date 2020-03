Nigeria : le gouvernement fédéral prévoit de privatiser 19 entreprises publiques en 2020 et en tirer 724,3 millions $

(Agence Ecofin) - Le gouvernement fédéral du Nigeria prévoit de privatiser 19 entreprises à capitaux publics du pays au cours de cette année 2020, a appris l'Agence Ecofin selon une information donnée par S&P Capital IQ qui cite le Bureau of Public Enterprise, l'administration en charge de superviser les entités parapubliques du pays. L'opération permettrait à l'Etat de mobiliser jusqu'à 266,7 milliards de nairas (724,3 millions $) de revenus nets.

Sur la liste des sociétés à privatiser, on retrouve la Bank of Agriculture et la Nigeria Reinsurance Company. L'ouverture au secteur privé du capital de ces deux structures est annoncée depuis 2019 pour la Banque de financement de l'agriculture et 2018 pour l'entreprise de réassurance. Dans le premier cas, le schéma prévoyait une ouverture de 40% du capital de la banque à des associations de producteurs agricoles. Le gouvernement garderait 20% et le reste détenu par la Banque centrale du pays.

Pour la société de réassurance, on peut s'attendre à un appel à l'épargne publique ou à la sollicitation d'une association des assureurs. Le mode opératoire de cette privatisation n'a pas encore été clairement présenté. Mais à la lecture des médias nigérians sur ce projet gouvernemental qui se prépare depuis un temps, on peut estimer fortement qu'il y aura un mélange d'ouvertures des capitaux via la bourse, tout comme à travers des placements privés.

Le gouvernement fédéral du Nigeria se retrouve contraint de lancer cette nouvelle vague de privatisation s’il veut maîtriser son déficit budgétaire et maintenir la confiance dans le secteur financier, notamment les banques et les sociétés d’assurance qui lui sont exposées parce que détenant des obligations émises par le Trésor public. La récente actualité autour de la crise du coronavirus et de la guerre pétrolière a exacerbé la fragilité macroéconomique du pays.

Idriss Linge