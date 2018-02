Tunisie Leasing de nouveau autorisée à emprunter 20 millions de dinars par appel public à l’épargne  

(Agence Ecofin) - Tunisie Leasing a obtenu l’accord du Conseil du Marché Financier (CMF) pour l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 20 millions de DT (8,3 millions $). En cas de conditions favorables, ce montant est susceptible d’être portés à 30 millions de DT.

Les souscriptions seront ouvertes du 27 février au 7 mai 2018. Chaque obligation a une valeur d’émission de 100 dinars.

Les ressources mobilisées permettront à l’entreprise spécialisée dans les services de crédit-bail (équipement en contrat de location-vente) et de factoring, de financer ses activités et restructurer sa dette.

Tunisie Leasing prévoit en effet pour 2018, de s’engager pour 475 millions de dinars sur des contrats dans lesquels elle recevra des loyers effectifs pour des objets mis à disposition de ses clients (encore appelé mise en force). Le financement du démarrage de ces contrats se fera en partie (120 millions de DT) par des emprunts obligataires, et pour une autre (126,5 millions de DT) via des crédits bancaires et extérieurs.

La réalisation de ce type d’opération est devenue assez récurrente pour cette entreprise. Le 6 février dernier, elle a annoncé avoir mobilisé 20 millions de DT au cours d’un précédent emprunt émis à la fin de l’année 2017. Rappelons qu’au terme du troisième trimestre 2017, ses mises en force affichaient une progression de 22,3%, même si le produit net de leasing lui était en légère baisse.

Chamberline Moko