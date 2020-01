La firme VerifyMe Nigeria ouvre son capital à Consonance Investment Managers

(Agence Ecofin) - VerifyMe Nigeria, une plateforme nigériane qui utilise la technologie pour fournir aux employeurs, des informations précises sur l’identité et le parcours de leurs employés, a ouvert son capital à Consonance Investment Managers.

La firme d’investissement qui centre ses opérations sur des entreprises en phase de démarrage et en phase de croissance en Afrique subsaharienne, n’a pas divulgué le montant investi. Elle a tout de même précisé qu’il s’agissait d’un financement de série A, généralement employé par une entreprise pour déployer ses produits et services sur différents marchés.

Les fonds apportés seront utilisés pour commercialiser de nouveaux produits de vérification d’identité et pour permettre à l’entreprise de nouer des partenariats stratégiques dans l’optique de renforcer sa présence sur le marché nigérian.

VerifyMe Nigeria prévoit de généraliser ses services et multiplier par 20 ses revenus au cours des trois prochaines années. Ses services de vérification d’identité sont utilisés par près de 10 000 employeurs au Nigeria.

Dans une étude publiée en novembre 2019 et intitulée « Social inclusion-digital identity a first step », VerifyMe Nigeria indique que des données fournies par l’Agence des Nations unies pour le développement international (USAID) renseignent sur le fait que 502 millions de personnes en Afrique subsaharienne n’ont pas d’identité officielle. En Afrique de l’Ouest et plus précisément au Nigeria, ce sont près de 60 à 78 % de citoyens démunis et vivant dans des zones rurales qui ne sont pas enregistrés et n’ont pas d’identité, poursuit VerifyMe Nigeria.

Chamberline Moko