La Banque centrale du Kenya approuve le rachat du kényan Transnational Bank par le groupe bancaire nigérian Access Bank

(Agence Ecofin) - Le rachat des actions (pouvant atteindre 100 % de parts) de la banque kényane Transnational Bank Plc par le groupe bancaire nigérian Access Bank, sera effectif à compter du 1er février 2020, annonce la Banque centrale du Kenya dans une récente communication. L’opération a été approuvée par le régulateur du système bancaire kényan.

Les principaux actionnaires de Transnational Bank que sont Archers and Wilcock Limited (23,75 % de parts), Sovereign Trust Limited (23,03 % de parts), Duggan Limited (15,53 % de parts), Pyramid Trustees Limited (15,12 % de parts) et autres ont convenu de céder leurs parts à la plus grande banque du Nigeria en termes d’actifs (16,10 milliards $).

Les raisons de cette cession ne sont pas clairement expliquées. Tout de même, l’on apprend en consultant le rapport annuel de 2018 de Transnational Bank que les pertes de la banque se sont creusées au terme de l’exercice 2018, atteignant 71,8 millions de shillings kényans au 31 décembre, contre 36,4 millions de shillings sur la même période fin 2017.

Cette opération marque l’entrée du groupe nigérian Access Bank sur le marché bancaire kényan. Le groupe qui possède 7 filiales en Afrique de l’Est et de l’Ouest ainsi que des bureaux de représentation à l’étranger, avait signifié début 2019, sa volonté de pénétrer trois nouveaux marchés africains dans le cadre de son programme d’expansion étalé sur cinq années (2018-2022). Cette intention s’est traduite en 2019 par l’acquisition et la fusion avec le nigérian Diamond Bank, qui a permis de créer une banque qui compte plus de 27 millions de clients.

Chamberline Moko

