La filiale investissements de Old Mutual acquiert des participations dans le secteur gazier au Nigeria

(Agence Ecofin) - Old Mutual Alternative Investments, la branche investissements du groupe financier et d'assurance sud-africain, Old Mutual, a acquis 20% du capital de Seven Uquo Gas, une entreprise basée au Nigeria et qui y possède 100% d'intérêts économiques dans une exploitation gazière. La transaction a été menée à travers le troisième fonds de son véhicule d’investissement, l’African Infrastructure Investment Managers.

Le cédant de ces transactions est Savannah Petroleum, une entreprise ayant des intérêts gaziers au Nigeria et au Niger, mais qui est cotée sur le London Stock Exchange en Grande-Bretagne.

« Cet accord soutient fermement la stratégie d'investissement de l'African Infrastructure Investment Fund III (AIIF III), qui cible des investissements d'influence significative dans les secteurs de l'électricité, des transports et de l'énergie intermédiaire ; trois axes verticaux en Afrique subsaharienne où l'AIIM voit le plus grand décalage entre la demande d'infrastructures critiques et les capitaux disponibles pour ces projets », a fait savoir Olusola Lawson, directeur pour l'Afrique de l'Ouest du fonds d'investissement.

Les objectifs d'investissement en termes de rendements et de marges réalisés n'ont pas été précisés. Rappelons qu’African Infrastructure Investment Managers est actuellement présent dans 80 projets en Afrique à travers ses 7 fonds d'investissement.

Pour ce qui est de l'AIIF III actuellement engagé, il a été clôturé en mai 2019 avec un montant de 320 millions $. L'investissement actuel est le dixième depuis son lancement.

Idriss Linge