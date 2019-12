Après 55 années passées dans l’actionnariat de la banque ougandaise DFCU, le britannique CDC Group cède la totalité de ses parts

(Agence Ecofin) - CDC Group a convenu de céder à un montant non divulgué, sa participation minoritaire de 9,97 % détenue dans le capital de la banque commerciale ougandaise Development Finance Company of Uganda (DFCU). L’opération survient après 55 années passées dans l’actionnariat de la banque cotée sur l’Uganda Securities Exchange (USE).

L’institution britannique qui investit au sein de la DFCU depuis 1964, date de création de la banque ougandaise, a cédé ses actions à l’institution financière danoise Investment Fund for Developing Countries (IFU). L’acquéreur danois est annoncé sur son deuxième investissement en moins de deux semaines.

« Nous exprimons notre gratitude à l’endroit de CDC Group qui a parcouru ce chemin avec nous depuis 1964. Son engagement et son soutien au cours de ses 55 années nous ont permis d’effectuer de réels progrès vers la réalisation de notre vision », a déclaré Elly Karuhanga, président du conseil d'administration de DFCU Limited, pour signifier l’apport réalisé par l’institution britannique depuis son engagement aux côtés de la banque ougandaise.

Au cours des six dernières années, CDC Group a progressivement réduit sa participation dans le capital de la DFCU. Celle-ci est passée de 60 à 15 % en 2013, puis à moins de 10 % en 2017.

Dans ses états financiers comptant pour les six premiers mois de l’année, s’achevant au 30 juin 2019, DFCU a affiché un résultat après impôts de 36 milliards de shillings ougandais en baisse par rapport aux 41,4 milliards de shillings réalisés sur la même période en 2018.

Au terme de l’année 2018, la banque qui a pour premier actionnaire Arise B.V (58,70 % de parts de capital) avait réalisé un résultat après impôts de 60,9 milliards de shillings ougandais, en baisse de 43 % par rapport aux 106,9 milliards de shillings affichés en fin 2017.

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/finance/1612-72159-trade-and-development-bank-ouvre-son-capital-a-l-institution-financiere-danoise-ifu