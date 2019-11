Cemac : la Cobac lance un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement de deux experts en banque et microfinance

(Agence Ecofin) - La Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) vient de lancer une sollicitation de manifestation d’intérêt pour recruter deux experts en supervision des secteurs bancaire et de la microfinance dans la zone Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad). Ces experts doivent procéder à la mise en place de deux systèmes distincts de détection précoce des défaillances financières et managériales des établissements de crédit et de microfinance.

Dans le détail, les deux experts seront chargés de faire évoluer le système actuel d’indicateurs de surveillance et d’alerte - construits à partir des états déclaratifs (états financiers et états prudentiels) - et l’outil de notation des établissements de crédit, selon l’approche de la supervision basée sur les risques.

Ces experts travailleront en étroite collaboration en vue de l’élaboration de deux cahiers des charges distincts des systèmes d’alerte précoce Sysco-EC et Sysco-EMF pour le développement du futur outil automatisé de critères de notation et des indicateurs de surveillance. La durée de la mission est estimée à trois mois et la date prévue pour le démarrage est pour décembre 2019.

La Cobac précise que chacun des consultants doit faire preuve d’une bonne connaissance dans son domaine, notamment pour le 1er, en supervision des établissements de crédit et pour le 2nd, en microfinance. Ils doivent être des experts de haut niveau du secteur des finances ayant un diplôme minimum de niveau équivalent à Bac + 5 ou Master 2 en banque, audit, finance, comptabilité/gestion orientée vers les métiers du contrôle, avec une spécialisation en banque pour le 1er et dans le domaine de la microfinance pour le 2nd. Ils doivent avoir une bonne connaissance des problématiques relatives à la supervision bancaire et la supervision de la microfinance de la Cemac et posséder au moins dix années d’expérience avérée au niveau national et/ou international dans le domaine visé par la mission.

Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être déposées au siège de la Cobac, à Libreville (Gabon) ou envoyées par courrier électronique au plus tard le 20 novembre 2019.

SA