L’américain Deciens Capital réalise un apport supplémentaire de 6 millions $ au sein de la société de paiement Chipper Cash

(Agence Ecofin) - Deciens Capital réalise un apport supplémentaire de 6 millions $ au sein de la plateforme de transfert d’argent via le mobile, Chipper Cash. Le capital-risqueur américain avait co-investi, en mai dernier, le montant de 2,4 millions $ au sein de la fintech.

Dans le cadre de cette opération, les fonds mobilisés serviront à financer l’expansion de cette société de paiement en Afrique australe, d’ici 2020.

L’annonce survient trois mois après l’entrée de la fintech sur le marché nigérian. « L’Afrique australe est une région dans laquelle nous envisageons nous étendre en 2020 », a brièvement commenté Ham Serunjogi, cofondateur et CEO de Chipper Cash.

Les pays ciblés dans le cadre de cette expansion en Afrique australe ne sont pas encore connus. La société de paiement basée aux Etats-Unis a démarré ses activités en 2018. A cette date, Chipper Cash opère dans six pays africains à savoir : le Kenya, le Ghana, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda et le Nigeria.

L’entreprise qui revendique plus de 600 000 utilisateurs actifs sur sa plateforme affirme avoir traité plus de 3 millions de transactions à cette date. Chipper Cash est soutenue par de nombreux investisseurs tels que Brue2 Ventures, Liquid 2 Ventures, Transition Level Investments, 500 startups et One Way Ventures.

Chamberline Moko

