Banco de Fomento Angola recevra une ligne de crédit de 50 millions $ d’Afreximbank

(Agence Ecofin) - La banque commerciale angolaise Banco de Fomento Angola (BFA) a conclu avec la banque africaine d’import-export (Afreximbank), un accord portant sur l’obtention d’une ligne de crédit de 50 millions $.

Ce financement sera accordé dans le cadre de l’Afreximbank Trade Facilitation Program (AFTRAF), une initiative mise en place par l’institution financière panafricaine dans le but de renforcer la performance commerciale des banques africaines et d’améliorer les transactions entre leurs homologues et elles, à l’international.

La BFA deviendra la première institution financière angolaise à adhérer à l’AFTRAF. Les ressources financières octroyées dans le cadre de ce programme pourraient être revues à la hausse, pour permettre à la banque bénéficiaire d’accroître ses transactions à l’international.

Selon Afreximbank, près de 100 banques africaines réparties dans 26 pays du continent, ont adhéré à l’Afreximbank Trade Facilitation Program à cette date.

Chamberline Moko