Bourse unifiée de la Cemac : la Beac recherche un consultant pour élaborer le plan d’affaires du nouveau dépositaire central

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de la 2e phase de la dynamisation de la Bourse unifiée de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad), la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) vient de lancer le recrutement d’un consultant pour élaborer un business plan du dépositaire central de ladite bourse.

Le dépositaire central est l’organe chargé d’organiser et de gérer le processus de dénouement des opérations négociées sur le marché. C’est une composante centrale dans l’organisation des flux des titres dans un marché financier, en particulier, dans un environnement de titres dématérialisés.

Jusqu’ici, à la faveur de la fusion boursière dans la Cemac, la Beac dont le siège est à Yaoundé (Cameroun) a reçu, en juin 2019, un mandat pour assurer le rôle de dépositaire central en attendant l'agrément d'une entité dédiée à cette activité. L'exercice par la Beac de cette activité prendra fin courant 2022.

« La mission du consultant consistera donc à apporter, à travers l’élaboration d’un business plan, un appui à la restructuration et à l’optimisation des structures du dépositaire central unique en une entité autonome. Ce document [business plan] doit définir les axes de pilotage stratégique et opérationnel d’une entreprise en création ou en développement suivant une démarche rigoureuse et progressive », explique la Banque centrale.

Elle précise que le consultant doit présenter l'ensemble des plans et actions qui permettraient de répondre en permanence aux principales questions d’organisation, de viabilité, de rentabilité et de développement d’une entreprise. La durée de réalisation de la mission est estimée à 3 mois. Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par courrier électronique à l'adresse de la Beac, au plus tard le 26 mars 2020.

Au terme de la première phase de projet du marché financier unifié de la Cemac en 2019, il y a eu la fusion institutionnelle et physique effective des deux bourses au Cameroun (DSX) et au Gabon (BVMAC), des deux régulateurs (Cosumaf et CMF) et des trois dépositaires centraux (Caisse Autonome d’Amortissement du Cameroun, BVMAC et Cellule de règlement et de conservation des titres). La deuxième phase consiste à identifier et activer les principaux leviers de dynamisation du marché financier régional dont est issu le dépositaire central unique.

