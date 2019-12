Acquérir les actions des banques présentes sur le Nigerian Stock Exchange aura été globalement une mauvaise idée en 2019

(Agence Ecofin) - Alors qu'on s'achemine progressivement vers la fin de l'année, il est désormais clair que pour les investisseurs, maintenir les actions des banques commerciales cotées sur le Nigerian Stock Exchange dans les portefeuilles de placement, aura été une mauvaise idée. Au 12 décembre 2019, la valeur des actions de 9 banques sur les 13 présentes sur ce marché financier affichait une évolution négative.

Le groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated a affiché la plus grosse perte de valeur (-53,2% sur la période de référence). Elle est suivie de Unity Bank et Stanbic Bank ITBC, dont les actions ont respectivement perdu 34,5% et 24,7% de leurs valeurs. Dans un tel contexte, le choix pour les investisseurs s'est naturellement porté sur les bons ou les obligations du Trésor qui offre des rendements plus intéressants.

Des changements sont en train de s'opérer sur le marché monétaire et celui des capitaux au Nigeria. La Banque centrale a imposé aux banques commerciales de consacrer désormais 65% de leurs dépôts au financement de l'économie. Autrement dit, la part des investissements par les banques sur les produits financiers à rendements fixes doit être réduite.

Cette évolution des choses offre de nouvelles opportunités, car elle augmente les possibilités d’investissement pour les non-banquiers. Toutefois, cette nouvelle donne introduit aussi de la complexité dans le choix que doivent faire les investisseurs. Plus de crédits à l’économie ne garantit pas en effet plus de rendements pour les banques, au contraire.

En attendant d’y voir plus clair, les instruments d'emprunts émis par le gouvernement nigérian pour des maturités de 6 mois semblent être la bonne affaire pour un grand nombre. Ils permettent aux investisseurs de dégager rapidement des marges et surtout de faire mieux que l'inflation qui a tendance à diluer les gains réalisés sur les placements

Idriss Linge