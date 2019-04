Malgré une augmentation de 27,5 % des fonds levés par des firmes marocaines de private equity en 2018, de nombreux défis demeurent

(Agence Ecofin) - Les sociétés de capital-investissement au Maroc ont mobilisé un total de 1,681 milliard de dirhams marocains (175,3 millions $) au terme de l’année 2018, selon le média marocain LeBoursier qui cite un rapport présenté le 16 avril à la presse marocaine par l’association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) et le cabinet d’audit et fiscalité Fidaroc Grant Thornton.

Ces ressources financières sont en hausse de 27,5 % par rapport aux 1,318 milliard de dirhams levés en 2017.

Les entreprises du secteur des services et transport ont accaparé le plus de fonds en 2018, avec une part de 26 %. Les firmes du secteur de l’aéronautique, emballage, industrie chimique ont obtenu 17 % de financements et 15 % des ressources ont été allouées aux entreprises évoluant dans le secteur de la construction, des bâtiments et travaux publics.

Malgré cette progression, de nombreux défis demeurent dans le secteur du private equity marocain.

Selon Adil Rzal (photo), président de l’AMIC, l’industrie du capital-investissement marocain est dominée par des investisseurs étrangers.

En effet, ces derniers ont levé 59 % du total des capitaux en 2018. Les fonds transrégionaux dont les investissements ciblent plusieurs zones géographiques (Maroc, Maghreb, Afrique) ont mobilisé près de 1,2 milliard de dirhams en 2018, un montant nettement élevé par rapport aux ressources mobilisées par des fonds marocains.

A côté de cela, la fiscalité élevée demeure un frein pour des investisseurs marocains.

Chamberline Moko