Afrique du Sud : Balwin Properties et Absa Group lancent le premier prêt immobilier écologique du pays

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, Balwin Properties Limited et Absa Group Limited ont lancé le premier prêt immobilier écologique du pays, l’Absa Eco Home Loan. Balwin Properties qui développe des appartements respectueux de l’environnement à un coût abordable s’est fixé pour objectif de devenir le leader national en termes de construction écologique.

« L’idée d’un prêt immobilier vert a été inspirée par l’émission d’obligations vertes par la Société financière internationale (SFI). J’ai été impressionné par ce qu’elle a accompli en termes d’investissements profitables au climat et j’ai perçu une opportunité d’étendre cette philosophie à nos clients. Mon équipe et moi avons entrepris de trouver un partenaire innovant qui partage ces idées avec nous et qui dispose de compétences techniques pour ce produit », a affirmé Steve Brookes (photo), fondateur et CEO de Balwin Properties.

Grâce à l’Absa Eco Home Loan, les clients peuvent désormais obtenir des prêts immobiliers pour financer l’achat des maisons écologiques certifiées EDGE, construites par Balwin. La certification EDGE développée par la SFI est accordée aux bâtiments permettant une réduction de plus de 20 % de la consommation en énergie et en eau.

Gwladys Johnson Akinocho