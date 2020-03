Le partenariat MFW4A lance un appel à contributions sur le développement du secteur financier en Afrique

(Agence Ecofin) - Le secrétariat du partenariat « Making Finance Work for Africa » (MFW4A) invite les étudiants et chercheurs, inscrits ou membres d’un établissement académique, à soumettre leur essai sur le secteur financier africain.

Indications scientifiques

L’objectif de cette initiative est de favoriser une meilleure compréhension de certains phénomènes entravant le développement du secteur financier africain et de recueillir des propositions de solutions novatrices. Les sujets retenus pour cette édition portent sur les thématiques prioritaires du partenariat MFW4A, ci-après :

Renforcement de l’éducation et la littératie financières en Afrique (thématique d’inclusion financière).

Caisses de Dépôts et Consignations (CDC) et investisseurs institutionnels africains : feuille de route pour un meilleur impact social et économique (thématique des financements à long terme).

Régulation des services financiers non bancaires et les Fintechs (thématique de la gouvernance et de la stabilité financière).

Modalités de participation

Pour participer à l'appel à contributions, les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans en 2020 et être, soit inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, soit être membres en qualité de chercheur de cet établissement (université, école d’enseignement supérieur, etc). Aucune restriction concernant le domaine d'études des potentiels candidats n’est imposée. Toutefois, l’essai soumis doit être original, c’est-à-dire non publié, et doit impérativement traiter l’un des sujets susmentionnés. Les candidats de tous les pays sont invités à soumettre leur essai soit en français, soit en anglais.

Sélection du lauréat

Le lauréat de cet appel à contributions recevra une subvention académique de 1000 euros et sera invité à discuter de son essai avec des spécialistes du secteur financier. L’essai gagnant, ainsi que les deux autres essais finalistes seront également publiés sur le portail en ligne de MFW4A, dans la lettre d’information bimensuelle et sur les sites web des bailleurs et partenaires de MFW4A.

Délai de soumission des œuvres

Les résumés allongés devront être soumis avant le 31 mars 2020 et les auteurs sélectionnés seront invités à transmettre leur essai en version intégrale au plus tard le 15 mai 2020.

La participation à cet appel à contributions est gratuite.

Le secrétariat du MFW4A encourage particulièrement les soumissions d’essais de candidats de sexe féminin et de citoyens des pays membres régionaux de la Banque africaine de développement.

Le partenariat « Making Finance Work for Africa » (MFW4A) est une initiative ayant pour but de soutenir le développement du secteur financier en Afrique. Sa création a été motivée par la reconnaissance de l’importance d’une collaboration étroite entre les parties prenantes en vue de favoriser le développement du secteur financier en Afrique. Le Partenariat a pour mission d'être la plateforme de référence pour le plaidoyer, le partage des connaissances et la coopération sur le développement du secteur financier en Afrique. https://www.mfw4a.org

Les détails de l’appel à contributions peuvent être consultés sur le lien suivant : https://www.mfw4a.org/fr/events/appel-contribution-de-mfw4a-edition-2020