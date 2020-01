Rwanda : l’Etat cède sa participation de 98,3 % détenue au sein de Burera Diary au zimbabwéen Afrisol

(Agence Ecofin) - L’Etat rwandais a cédé la totalité de sa participation (98,3 %) détenue dans le capital de la firme de production laitière Burera Diary Limited. Les actions ont été vendues à l’entreprise zimbabwéenne African Solutions Private Ltd (Afrisol).

Le nouvel acquéreur s’est engagé à investir, au cours des cinq prochaines années, 1,6 milliard de francs rwandais au sein de la firme agroalimentaire.

Cette ressource servira à « renforcer la capacité de production de l’entreprise, introduire de nouveaux produits sur le marché, sécuriser les matières premières, renforcer les fonds de roulement et soutenir les agriculteurs », a déclaré Ruvimbo Chikwava, CEO d’Afrisol.

Mise sur pied en 2016, Burera Diary a connu au fil des années, des difficultés d’approvisionnement en matières premières et d’autres défis de gouvernance et de logistique. Le gouvernement représenté par l’Agence nationale de promotion des investissements (Rwanda Development Board) a décidé en août 2019 d’émettre un appel d’offres en vue de la cession de l’entreprise à un investisseur privé. Finalement, l’offre d’achat émise par African Solutions Private Ltd a été retenue.

De sources médiatiques, on apprend que cette opération a coûté environ 270 millions de francs rwandais à la firme zimbabwéenne.

Chamberline Moko