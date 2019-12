Trade and Development Bank ouvre son capital à l’institution financière danoise IFU

(Agence Ecofin) - Trade and Development Bank (TDB), une institution financière qui fait office de banque régionale de développement d’une vingtaine de pays d’Afrique australe et orientale, a accueilli Investment Fund for Developing Countries (IFU), en qualité de nouvel actionnaire institutionnel.

L’institution qui conseille et appuie financièrement des entreprises danoises désireuses de s’installer en Afrique, a investi 132 millions de couronnes danoises (19,6 millions $) au sein de la TDB. L’opération permettra à l’IFU de devenir le 17e actionnaire institutionnel de la TDB, aux côtés des fonds de pension, compagnies d’assurance et institutions financières présents dans le tour de table de cette banque de développement.

Les deux parties, TDB et IFU, prévoient de mettre sur pied des initiatives d’accompagnement des PME et de financement des projets agro-industriels et infrastructurels en Afrique australe et orientale. Elles projettent également d’explorer des possibilités de co-investissement et de partage d’informations dans de nombreux secteurs à fort potentiel.

« Notre investissement va permettre à la Trade Development Bank de poursuivre la mobilisation de financements en faveur du secteur privé en Afrique. Nous intensifierons nos actions en faveur d’initiatives orientées vers le financement des PME, le soutien aux projets infrastructurels et agro-industriels », a fait savoir Torben Huss (photo), CEO d'IFU.

Chamberline Moko