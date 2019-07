Zambie : Stanbic Bank recevra un prêt de 15 millions $ de la SFI pour soutenir des PME dirigées par des femmes

(Agence Ecofin) - Stanbic Bank Zambia, la filiale locale du groupe bancaire sud-africain Standard Bank recevra une ligne de crédit d’environ 15 millions $ de la Société financière internationale (SFI). Il s’agit du deuxième investissement de la SFI auprès de Stanbic Bank Zambia après un prêt subordonné de 11 millions $ obtenu en 2006.

Cet apport financier permettra à la banque zambienne d’accroître ses offres de financement en direction des petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi de soutenir des femmes entrepreneures.

« D'ici 2022, nous prévoyons de quadrupler le nombre de PME dirigées par des femmes et qui bénéficieront d’un appui financier. Nous passerons de 50 actuellement à environ 200 PME. Les financements alloués à ces entreprises passeront de 16 millions à 80 millions de kwacha zambiens.», a déclaré Leina Gabaraane, directeur général de Stanbic Bank Zambia (photo).

Les petites et moyennes entreprises zambiennes, dirigées par des femmes font face à un déficit de financement de l’ordre de 474 millions $, selon une étude de mars 2018 publié par le groupe de la Banque mondiale et intitulé « Republic of Zambia : systematic Country Diagnostic »

Chamberline Moko