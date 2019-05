Standard Chartered Bank accorde un prêt de 35 millions $ à une agence de production du thé au Kenya

(Agence Ecofin) - Standard Chartered Bank Kenya, la filiale locale du groupe financier britannique Standard Chartered Bank, a signé ce 14 mai, un accord de financement d’un montant de 3,5 milliards de shillings (35 millions $) avec la Kenya Tea Development Agency (KTDA), une agence privée qui encourage la culture du thé chez les producteurs locaux.

Le prêt qui est assorti d’un taux d’intérêt de 3,6 % par an, permettra à près de 65 000 producteurs de thé et propriétaires d’usines gérées par la KTDA d’acquérir 95 000 tonnes d’engrais pour améliorer leur production et accroitre leur rendement.

Dans ses états financiers de décembre 2018, le groupe financier britannique indique que le Nigeria, le Kenya et le Pakistan sont ses principaux marchés en termes de revenus dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Le groupe indique que les prêts et avances à sa clientèle dans cette zone ont progressé de 1 % en glissement annuel.

Chamberline Moko