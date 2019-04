Eyewa, une start-up spécialisée dans la vente en ligne de lunettes lève 7,5 millions $ pour financer son expansion en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

(Agence Ecofin) - Eyewa, une entreprise basée à Dubaï et spécialisée dans la vente en ligne de lunettes de grandes marques a mobilisé 7,5 millions $ au cours d’un cycle d’investissement dirigé par Wamda Capital.

Cette société de capital-risque qui investit dans des entreprises technologiques de la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) s’est associée à six autres investisseurs pour cette opération.

La start-up fondée en 2017 par les Marocains Anass Boumediene et Mehdi Oudghiri utilisera ces ressources pour renforcer son équipe et ses infrastructures et également pour financer son expansion en dehors des Emirats arabes unis et de l’Arabie saoudite.

La plateforme envisage étendre ses services dans les pays de la zone MENA. A ce jour elle a reçu un total de 8,6 millions $ d’investissements.

Rappelons que le marché des lunettes au Maroc est estimé à 2 milliards de dirhams marocains selon les statistiques de 2018 de l’association marocaine des fournisseurs d’optique.

Chamberline MOKO