Les groupes bancaires sud-africains Investec et Nedbank ont positivement testé l’appétit des investisseurs, malgré la baisse de la note sud-africaine

(Agence Ecofin) - Les groupes bancaires sud-africains Nedbank et Investec ont positivement testé le marché international de la dette, bien que l'Afrique du Sud, le pays où ils sont incorporés, ait vu sa notation internationale finalement abaissée par l'Agence de notation Moody's, qui était la seule à maintenir la position « recommandée pour l'investissement » sur l'économie la plus structurée d'Afrique.

Via sa filiale basée à Londres, Nedbank qui est aussi le premier actionnaire du groupe panafricain Ecobank Transnational Incorporated, a mobilisé 500 millions $ via un emprunt syndiqué débuté en septembre 2019. Il recherchait seulement 250 millions $ et a dû se plier à une forte sursouscription des investisseurs. Plus récemment, c'est Investec a qui mobilisé 300 millions $ lui aussi, après avoir sollicité 250 millions $.

Les sorties avec réussite de ces deux banques sur le marché international des capitaux, sont perçues par les analystes comme étant le signe que les produits financiers en provenance d’Afrique du Sud, continuent d'attirer la communauté des investisseurs, malgré les incertitudes que présente ce pays sur le plan macroéconomique. Mais il faut dire que Nedbank et Investec sont des emprunteurs connus et qui possèdent de solides fondamentaux, susceptibles de rassurer les investisseurs.

Idriss Linge