Le sud-africain Rand Merchant Investments signalé dans l’actionnariat de Guidepost, avec une acquisition de 25 % de parts

(Agence Ecofin) - Rand Merchant Investments par l’intermédiaire de sa filiale AlphaCode dédiée au financement d’entreprises innovantes, a acquis une participation minoritaire de 25,1 % dans le capital de Guidepost. Le groupe sud-africain de services financiers listé sur le Johannesburg Stock Exchange n’a pas communiqué le montant de cette opération.

Cette injection de capitaux permettra à Guidepost de développer son réseau de partenaires qui travaillent à améliorer l’accès aux soins en faveur de patients diabétiques.

Basée en Afrique du Sud et à Londres, Guidepost est une plateforme qui met en relation des personnes atteintes de diabète avec une équipe de médecins spécialisés dans le domaine, d’assureurs et de scientifiques qui réalisent des travaux sur ce sujet.

Au cours de ses six années d’activité, Guidepost affirme avoir contribué à réduire de 45%, le risque de complications du diabète pour plus de 8000 patients en Afrique du Sud. Selon Dominique Collett (photo), directrice principale des investissements chez Rand Merchant Investments, Guidepost aura l’opportunité à travers ces financements obtenus, d’étendre sa plateforme de diagnostic et traitement à d’autres maladies et affections chroniques qui sévissent sur le continent.

Chamberline Moko